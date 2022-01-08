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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Штутгарт
Гройтер Фюрт - Штутгарт: обзор матча 08 января 2022
Гройтер Фюрт
08.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Штутгарт
Замена
М. Бауэр
️️️️
Б. Хргота
90'
90'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
К. Фюрих
Замена
Ю. Грин
️️️️
Т. Тильман
89'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Ж. Дудзяк
77'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Ж. Иттер
77'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Д. Левелинг
62'
62'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Ф. Ферстер
42'
Желтая карточка
В. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Бурхерт
24
Виргевер
27
Иттер
28
Мейерхофер
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Хргота
4-2-1-2-1
21
Мюллер
15
Штенцель
3
Антон
21
Ито
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
15
Массимо
10
Фюрих
10
Ферстер
11
Калайджич
27
Иттер
15
Виллемс
15
Виллемс
27
Иттер
10
Хргота
5
Бауэр
5
Бауэр
10
Хргота
11
Тильман
37
Грин
37
Грин
11
Тильман
18
Левелинг
7
Нильсен
7
Нильсен
18
Левелинг
28
Дудзяк
18
Абиама
18
Абиама
28
Дудзяк
10
Ферстер
17
Беяз
17
Беяз
10
Ферстер
10
Фюрих
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Фюрих
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Штутгарт
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Леон Шаффран
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Леон Шаффран
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Гройтер Фюрт - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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