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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гранвиль - Саржемин
Гранвиль - Саржемин: обзор матча 23 января 2016
Гранвиль
23.01.2016, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Саржемин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гранвиль - Саржемин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
0 : 2
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Саржемин
0 : 3
31.01.2017
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
2 : 1
07.01.2017
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
3 : 1
23.01.2016
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
1 : 0
03.01.2016
Валансьен
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Гранвиль
Саржемин
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Диаби вновь травмировался и не сыграет с «Гранвилем»
2016.03.02 15:34
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Диаби вновь травмировался и не сыграет с «Гранвилем»
2016.03.02 15:34
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
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