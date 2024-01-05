Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Саржемин - Валансьен
Саржемин - Валансьен: обзор матча 05 января 2024
Саржемин
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Валансьен
21'
T. Diagouraga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саржемин - Валансьен
82'
Замена
J. Kayi Sanda
️️️️
T. Diagouraga
72'
Замена
Ф. Жуниор
️️️️
A. Linguet
62'
Замена
М. Ойевуси
️️️️
N. Venema
61'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
M. Lilepo
43'
Желтая карточка
T. Diagouraga
38'
Желтая карточка
Э. Юнг
21'
ГОЛ! 0:1!
T. Diagouraga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саржемин
1
Jonathan Grebil
ВР
2
Badr El Moussaoui
ЦЗ
5
Nassim Bakria
ЦЗ
4
Evans Erius
ЦЗ
3
Romain Sabater
ЦЗ
7
Mohamed Boutargui
ЦП
10
Zakariya Boukalada
ЦП
6
Aymar N'Gueni Bong
(К)
ЦП
8
Stephenson Cessy
ЦП
11
Habib Ibrahim Sidow
ЦФ
9
Enes Sahin
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Саржемин
16
Rayane Reis
ВР
17
Kevin Winterstein
ЦЗ
18
Antoine Mehl
ЦП
14
Luca Bourger
ЦП
15
Yanis Hadj Mohammed
ЦП
12
Abdeljalil Benna
ЦФ
13
Akram Bezerka
ЦФ
19
Emmanuel Asubonteng
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
4-4-2
1
2
4
3
5
7
6
8
10
9
11
3-2-5
1
4
5
27
6
23
14
14
99
11
29
Юнг
6
4
4
6
99
93
Кноккарт
93
Кноккарт
99
14
27
Ойевуси
27
Ойевуси
14
27
50
Жуниор
50
Жуниор
27
Остались в запасе
Саржемин
Валансьен
16
Rayane Reis
ВР
17
Kevin Winterstein
ЦЗ
18
Antoine Mehl
ЦП
14
Luca Bourger
ЦП
15
Yanis Hadj Mohammed
ЦП
12
Abdeljalil Benna
ЦФ
13
Akram Bezerka
ЦФ
19
Emmanuel Asubonteng
ЦФ
16
Jean Louchet
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Rayane Reis
ВР
17
Kevin Winterstein
ЦЗ
18
Antoine Mehl
ЦП
14
Luca Bourger
ЦП
15
Yanis Hadj Mohammed
ЦП
12
Abdeljalil Benna
ЦФ
13
Akram Bezerka
ЦФ
19
Emmanuel Asubonteng
ЦФ
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Саржемин - Валансьен
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
15
Офсайды
2
1
Количество передач
268
426
Сейвы
1
3
Точность передач %
58
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
0 : 2
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Саржемин
0 : 3
31.01.2017
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
2 : 1
07.01.2017
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
3 : 1
23.01.2016
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
1 : 0
03.01.2016
Валансьен
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Новости команд
Все
Саржемин
Валансьен
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+