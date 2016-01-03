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Расписание матчей
Франция. Кубок
Саржемин - Валансьен
Саржемин - Валансьен: обзор матча 03 января 2016
Саржемин
03.01.2016, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саржемин - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
0 : 2
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Саржемин
0 : 3
31.01.2017
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
2 : 1
07.01.2017
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
3 : 1
23.01.2016
Саржемин
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
1 : 0
03.01.2016
Валансьен
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
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Саржемин
Валансьен
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
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2015.10.27 02:01
1
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
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