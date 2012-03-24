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Расписание матчей
Говерла - Нива
Говерла - Нива: обзор матча 24 марта 2012
Говерла
24.03.2012, суббота, 15:00
Украина. Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Нива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Говерла - Нива
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Нива
Украина. Кубок, 1/8 финала
Локомотив Киев
1 : 0
28.10.2025
Нива
Украина. Первая лига, 34 тур
Нива
1 : 0
30.05.2012
Олимпик
Украина. Первая лига, 33 тур
Сталь
0 : 0
25.05.2012
Нива
Украина. Первая лига, 32 тур
Нива
4 : 1
20.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 31 тур
Титан
0 : 1
15.05.2012
Нива
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Нива
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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