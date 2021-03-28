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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Греция - Гондурас
Греция - Гондурас: обзор матча 28 марта 2021
Греция
28.03.2021, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Греция - Гондурас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
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