Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Годой-Крус
Расинг Клуб - Годой-Крус: обзор матча 20 июля 2024
Расинг Клуб
20.07.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Годой-Крус
11'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Годой-Крус
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
79'
75'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
F. Altamira
Желтая карточка
А. Мартинес
72'
51'
Желтая карточка
B. Leyes
46'
Замена
G. Abrego
️️️️
D. Barrea
ГОЛ! 1:0!
А. Мартинес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Расинг Клуб - Годой-Крус
1
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
6
Офсайды
4
0
Количество передач
356
433
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.24
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
Новости команд
Все
Расинг Клуб
Годой-Крус
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+