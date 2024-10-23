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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Буде-Глимт
Брага - Буде-Глимт: обзор матча 23 октября 2024
Брага
23.10.2024, среда, 17:30
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
64'
С. Ниакате
53'
Х. Эвьен
90+4'
В. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Буде-Глимт
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Нильсен
Пас отдал
П. Берг
Желтая карточка
П. Оливейра
90'
+1
81'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
81'
Замена
В. Нильсен
️️️️
Й. Гундерсен
Замена
И. Гарби
️️️️
В. Гомес
81'
74'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
Замена
П. Оливейра
️️️️
Р. Фернандеш
71'
68'
Замена
С. Серли
️️️️
Ф. Зинкернагель
68'
Замена
С. Аукленд
️️️️
С. Фет
Вторая желтая
С. Ниакате
67'
Желтая карточка
С. Ниакате
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Ниакате
Пас отдал
Брума
64'
Замена
Ю. Рибейру
️️️️
А. Марин
61'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Моутинью
61'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Саласар
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
Ф. Бьоркан
41'
Желтая карточка
С. Фет
36'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Ж. Моутинью
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
77
Брума
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
(К)
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
16
Ze Pedro
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
3
Марин
13
Феррейра
4
Ниакате
2
Гомес
8
Моутинью
78
Фернандеш
17
Саласар
77
Брума
9
Фернандес
21
Орта
3-1-3-3
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
25
Мяяття
10
Хеуге
3
Марин
4
Рибейру
4
Рибейру
3
Марин
78
Фернандеш
15
Оливейра
15
Оливейра
78
Фернандеш
8
Моутинью
6
Карвальо
6
Карвальо
8
Моутинью
17
Саласар
6
Орта
6
Орта
17
Саласар
2
Гомес
17
Гарби
17
Гарби
2
Гомес
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
6
Гундерсен
2
Нильсен
2
Нильсен
6
Гундерсен
11
Зинкернагель
10
Серли
10
Серли
11
Зинкернагель
19
Фет
8
Аукленд
8
Аукленд
19
Фет
25
Мяяття
11
Эспейор
11
Эспейор
25
Мяяття
Остались в запасе
Брага
Буде-Глимт
21
Лукаш Хорничек
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
16
Ze Pedro
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
16
Ze Pedro
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Брага - Буде-Глимт
3
1
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
11
Офсайды
0
4
Количество передач
550
509
Сейвы
1
10
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.76
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0 : 0
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Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Брага Мунисипаль
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