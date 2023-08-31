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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Сепси
Буде-Глимт - Сепси: обзор матча 31 августа 2023
Буде-Глимт
31.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Сепси
24'
С. Серли
29'
А. Пеллегрино
100'
А. Пеллегрино (П)
42'
И. Алими
46'
Р. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Сепси
120'
+1
Вторая желтая
М. Стефанеску
112'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
Х. Родригес
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
111'
Замена
Д. Басси
️️️️
Т. Гулликсен
106'
106'
Замена
A. Aganović
️️️️
Н. Паун
106'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
А. Думитреску
103'
Желтая карточка
М. Стефанеску
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Пеллегрино
100'
96'
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
91'
86'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. Варга
81'
Желтая карточка
Н. Паун
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
79'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
79'
70'
Желтая карточка
П. Шафранко
Желтая карточка
Т. Гулликсен
62'
60'
Желтая карточка
А. Думитреску
58'
Желтая карточка
Д. Чоботарию
46'
ГОЛ! 2:2!
Р. Варга
42'
ГОЛ! 2:1!
И. Алими
Пас отдал
А. Думитреску
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
С. Серли
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
29'
28'
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 1:0!
С. Серли
Пас отдал
А. Пеллегрино
24'
12'
Желтая карточка
R. Niczuly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
5
Хонатан Родригес
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
11
Гренбек
90
Пеллегрино
10
Серли
29
Мумбанья
2-1-2-1-5
13
Чоботарию
2
Думитреску
6
Паун
5
Родригес
4
Алими
11
Стефанеску
33
44
82
17
Варга
16
Шафранко
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
10
Серли
8
Гулликсен
8
Гулликсен
10
Серли
Гулликсен
22
Басси
22
Басси
Гулликсен
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
5
Родригес
59
Каллаку
59
Каллаку
5
Родригес
6
Паун
77
77
6
Паун
2
Думитреску
8
8
2
Думитреску
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
17
Варга
31
Дамашкан
31
Дамашкан
17
Варга
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сепси
44
Магнус Брендбо
ВР
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Буде-Глимт - Сепси
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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