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Сепси - Буде-Глимт
Сепси - Буде-Глимт: обзор матча 24 августа 2023
Сепси
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
48'
И. Алими (П)
81'
C. Matei (П)
19'
Ф. Мумбанья
69'
П. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Буде-Глимт
90'
+4
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
90'
+3
Замена
М. Лоде
️️️️
О. Бьортуфт
Замена
F. Junior
️️️️
П. Шафранко
84'
Замена
М. Рондон
️️️️
C. Matei
83'
81'
Желтая карточка
Н. Хайкин
ГОЛ с пенальти! 2:2!
C. Matei
81'
77'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
Замена
Р. Варга
️️️️
I. Gheorghe
76'
Замена
A. Aganović
️️️️
Н. Паун
76'
69'
ГОЛ! 1:2!
П. Берг
65'
Замена
С. Серли
️️️️
Т. Гулликсен
65'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
Замена
C. Matei
️️️️
И. Алими
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Алими
48'
47'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
Желтая карточка
М. Стефанеску
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мумбанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
4
Исник Алими
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
2-1-2-1-5
13
Чоботарию
2
Думитреску
6
Паун
4
Алими
5
Родригес
11
Стефанеску
44
16
Шафранко
8
82
33
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
11
Гренбек
19
Фет
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
16
Шафранко
22
22
16
Шафранко
4
Алими
10
10
4
Алими
6
Паун
77
77
6
Паун
99
Рондон
99
Рондон
8
17
Варга
17
Варга
8
4
Бьортуфт
2
Лоде
2
Лоде
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
8
Гулликсен
10
Серли
10
Серли
8
Гулликсен
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Сепси
Буде-Глимт
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сепси - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
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3 : 2
30.10.2026
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