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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гимнастика - Овьедо
Гимнастика - Овьедо: обзор матча 13 ноября 2022
Гимнастика
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 3
Завершен
Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гимнастика - Овьедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гимнастика
Испания. Кубок, 1 раунд
Гимнастика
2 : 3
13.11.2022
Овьедо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гимнастика
0 : 2
16.12.2020
Сарагоса
Испания. Кубок, 1 раунд
Пуэртольяно
3 : 1
26.08.2009
Гимнастика
Испания. Кубок, 1 раунд
Баракалдо
2 : 0
27.08.2008
Гимнастика
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
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