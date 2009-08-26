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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пуэртольяно - Гимнастика
Пуэртольяно - Гимнастика: обзор матча 26 августа 2009
Пуэртольяно
26.08.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Гимнастика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэртольяно - Гимнастика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэртольяно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 0
10.11.2009
Пуэртольяно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пуэртольяно
1 : 1
29.10.2009
Вильярреал
Испания. Кубок, 3 раунд
Пуэртольяно
2 : 1
07.10.2009
Сант Андреу
Испания. Кубок, 2 раунд
Пуэртольяно
3 : 0
02.09.2009
Самора
Испания. Кубок, 1 раунд
Пуэртольяно
3 : 1
26.08.2009
Гимнастика
Гимнастика
Испания. Кубок, 1 раунд
Гимнастика
2 : 3
13.11.2022
Овьедо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гимнастика
0 : 2
16.12.2020
Сарагоса
Испания. Кубок, 1 раунд
Пуэртольяно
3 : 1
26.08.2009
Гимнастика
Испания. Кубок, 1 раунд
Баракалдо
2 : 0
27.08.2008
Гимнастика
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