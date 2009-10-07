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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пуэртольяно - Сант Андреу
Пуэртольяно - Сант Андреу: обзор матча 07 октября 2009
Пуэртольяно
07.10.2009, среда, 22:45
Испания. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Сант Андреу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэртольяно - Сант Андреу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэртольяно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 0
10.11.2009
Пуэртольяно
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пуэртольяно
1 : 1
29.10.2009
Вильярреал
Испания. Кубок, 3 раунд
Пуэртольяно
2 : 1
07.10.2009
Сант Андреу
Испания. Кубок, 2 раунд
Пуэртольяно
3 : 0
02.09.2009
Самора
Испания. Кубок, 1 раунд
Пуэртольяно
3 : 1
26.08.2009
Гимнастика
Сант Андреу
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 2 раунд
Сант Андреу
1 : 3
04.12.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1 раунд
Сант Андреу
2 : 1
30.10.2024
Мирандес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
4 : 0
05.12.2018
Сант Андреу
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Сант Андреу
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Сант Андреу» и вышел в 1/8 финала
2018.12.05 23:23
2
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Сант Андреу» и вышел в 1/8 финала
2018.12.05 23:23
2
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