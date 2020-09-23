Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Гиллинхэм
Сток Сити - Гиллинхэм: обзор матча 23 сентября 2020
Сток Сити
23.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Гиллинхэм
37'
Т. Кэмбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Гиллинхэм
90'
Желтая карточка
R. Jackson
90'
Желтая карточка
C. Maghoma
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
72'
Замена
R. Jackson
️️️️
С. Робертсон
70'
Замена
V. Oliver
️️️️
T. Coyle
Замена
С. Флетчер
️️️️
Т. Кэмбелл
67'
38'
Замена
А. МакДональд
️️️️
M. Willock
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Д. Томпсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Гиллинхэм
1
Джо Уолш
ВР
6
Коннор Огилви
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Скотт Робертсон
ЦП
11
Trae Coyle
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
23
Henry Woods
ЦФ
7
Matthew Willock
ЦФ
5
Christian Maghoma
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Гиллинхэм
5
Джек Такер
ЦЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
23
Ryan Jackson
ЦФ
18
Jacob Mellis
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
22
Коллинс
14
Тимон
3
Фокс
15
Суттар
2
Смит
35
Окли-Бут
15
Томпсон
16
МакКлин
19
23
Кэмбелл
3-1-1-5
1
Уолш
6
Огилви
4
Медли
14
МакКензи
20
Робертсон
10
Грэм
11
5
7
23
14
23
Кэмбелл
26
Флетчер
26
Флетчер
23
Кэмбелл
20
Робертсон
23
23
20
Робертсон
7
14
МакДональд
14
МакДональд
7
11
11
11
11
Остались в запасе
Сток Сити
Гиллинхэм
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
5
Джек Такер
ЦЗ
18
Jacob Mellis
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
5
Джек Такер
ЦЗ
18
Jacob Mellis
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Энди Хессенталер
Статистика матча Сток Сити - Гиллинхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Гиллинхэм
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+