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Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Саутгемптон
Гиллинхэм - Саутгемптон: обзор матча 08 августа 2023
Гиллинхэм
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
12'
Э. Надесан
51'
Р. МакКензи
67'
Р. МакКензи
89'
К. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Саутгемптон
Желтая карточка
J. Gbode
90'
+2
89'
ГОЛ! 3:1!
К. Алькарас
Пас отдал
К. Дойл
Желтая карточка
М. Эмер
88'
78'
Желтая карточка
Лянко
Замена
С. Мэлони
️️️️
G. Lapslie
71'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
D. Jefferies
71'
Замена
Т. Николс
️️️️
Э. Надесан
71'
68'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 3:0!
Р. МакКензи
67'
Желтая карточка
Р. МакКензи
65'
64'
Желтая карточка
Ш. Чарльз
59'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Р. Перро
Желтая карточка
D. Jefferies
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. МакКензи
Пас отдал
М. Эмер
51'
46'
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Мара
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Армстронг
44'
Желтая карточка
Р. Перро
Желтая карточка
G. Lapslie
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Надесан
Пас отдал
D. Jefferies
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
27
Joseph Gbode
ЦП
4
Sam Gale
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
Josh Chambers
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
27
Ками Дойл
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
4-4-2
1
Моррис
2
Александер
5
Эмер
3
14
МакКензи
16
6
17
32
22
24
Надесан
3-1-2-2-2
29
МакКарти
14
Бри
13
Лянко
15
Перро
19
Чарльз
16
Мегома
17
Армстронг
12
Дженепо
7
Амо-Амейав
19
Адамс
14
Мара
32
2
Мэлони
2
Мэлони
32
16
10
Уильямс
10
Уильямс
16
24
Надесан
7
Николс
7
Николс
24
Надесан
15
Перро
24
Алькарас
24
Алькарас
15
Перро
17
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
17
Армстронг
14
Мара
27
Дойл
27
Дойл
14
Мара
19
Адамс
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Адамс
Остались в запасе
Гиллинхэм
Саутгемптон
25
Джейк Тернер
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
4
Sam Gale
ЦП
32
Josh Chambers
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
4
Sam Gale
ЦП
32
Josh Chambers
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Гиллинхэм - Саутгемптон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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