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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Германия (мол) - Румыния (мол)
Германия (мол) - Румыния (мол): обзор матча 30 марта 2021
Германия (мол)
30.03.2021, вторник, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Румыния (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия (мол) - Румыния (мол)
Замена
А. Сташ
️️️️
М. Бериша
90'
+1
Замена
И. Якобс
️️️️
Б. Баку
82'
76'
Замена
О. Попеску
️️️️
А. Петре
Пенальти не реализован!
Л. Нмеча
72'
69'
Желтая карточка
Д. Чоботарию
67'
Желтая карточка
А. Петре
Желтая карточка
А. Пипер
64'
63'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
A. Pascanu
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Климович
63'
57'
Замена
О. Морутан
️️️️
М. Дулкэ
52'
Желтая карточка
Д. Олару
Желтая карточка
Н. Дорш
50'
48'
Желтая карточка
А. Мэцан
46'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
К. Иту
Желтая карточка
Д. Раум
43'
40'
Желтая карточка
К. Иту
29'
Желтая карточка
Р. Оайдэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия (мол)
12
Финн Дамен
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Боте Баку
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
0
Арне Майер
ОП
0
Матео Климович
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
0
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Румыния (мол)
12
Андрей Влад
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
0
Денис Харуц
ПЗ
0
Штефан Влэдою
ПАЗ
6
Марко Дулкэ
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
14
Рэзван Оайдэ
ЦП
0
Кэтэлин Иту
ЦП
20
Александру Мэцан
АП
21
Адриан Петре
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Германия (мол)
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
23
Виталий Янельт
ОП
16
Антон Сташ
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Флориан Крюгер
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Румыния (мол)
16
Михай Айоани
ВР
15
Раул Опруц
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
0
Раду Бобоц
ПЗ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
21
Олимпиу Морутан
АП
0
A. Chindris
ЦФ
0
Mihai Alexandru
ЦФ
0
George Cîmpanu
ЦФ
0
Andrei Ciobanu
ЦФ
3-4-1-2
12
Дамен
14
Вагноман
0
Пипер
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Дорш
0
Майер
3
Баку
0
Климович
0
Бериша
0
Нмеча
2-2-3-1-2
12
Влад
0
Харуц
13
Чоботарию
0
Влэдою
6
Дулкэ
7
Олару
14
Оайдэ
0
Иту
20
Мэцан
5
21
Петре
0
Бериша
16
Сташ
16
Сташ
0
Бериша
3
Баку
14
Якобс
14
Якобс
3
Баку
0
Климович
10
Буркардт
10
Буркардт
0
Климович
6
Дулкэ
21
Морутан
21
Морутан
6
Дулкэ
21
Петре
17
Попеску
17
Попеску
21
Петре
0
Иту
0
0
0
Иту
5
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
5
Остались в запасе
Германия (мол)
Румыния (мол)
0
Флориан Крюгер
ЦФ
23
Виталий Янельт
ОП
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
16
Михай Айоани
ВР
0
Раду Бобоц
ПЗ
15
Раул Опруц
ЛЗ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Mihai Alexandru
ЦФ
0
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Остались в запасе
0
Флориан Крюгер
ЦФ
23
Виталий Янельт
ОП
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
0
Леннарт Грил
ВР
0
Маркус Шуберт
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
0
Раду Бобоц
ПЗ
15
Раул Опруц
ЛЗ
0
A. Chindris
ЦФ
0
Mihai Alexandru
ЦФ
0
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Главный тренер
Адриан Муту
Статистика матча Германия (мол) - Румыния (мол)
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
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