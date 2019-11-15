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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Грузия
Швейцария - Грузия: обзор матча 15 ноября 2019
Швейцария
15.11.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 9 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Грузия
Желтая карточка
Р. Штеффен
74'
31'
Желтая карточка
Д. Канкава
29'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
3-4-2
1
Зоммер
4
Эльведи
5
Аканджи
5
Айети
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
2
Лихтштайнер
17
Варгас
11
Штеффен
4-4-1
1
Лория
4
Кашия
18
Григалава
3
Хочолава
2
Какабадзе
8
Казаишвили
7
Давиташвили
8
Китеишвили
20
Канкава
11
Квилитая
Остались в запасе
Швейцария
Грузия
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Швейцария - Грузия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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