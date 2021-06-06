Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Грузия
Нидерланды - Грузия: обзор матча 06 июня 2021
Нидерланды
06.06.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Грузия
10'
М. Депай (П)
55'
В. Вегхорст
76'
Р. Гравенберх
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Грузия
88'
Замена
️️️️
О. Китеишвили
79'
Желтая карточка
Г. Кашия
78'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Г. Абурджания
78'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
В. Гвилия
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Тимбер
77'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гравенберх
76'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Вейндал
73'
Замена
Д. Классен
️️️️
Д. Вейналдум
66'
Замена
Д. Мален
️️️️
В. Вегхорст
66'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Ф. де Йонг
66'
66'
Замена
Д. Джигаури
️️️️
Д. Хочолава
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Депай
55'
46'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Блинд
46'
45'
+1
Желтая карточка
О. Какабадзе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Депай
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Ника Квеквескири
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
0
Sergo Kukhianidze
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
17
Блинд
12
Тимбер
6
де Врей
5
Вейндал
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
10
Депай
9
Вегхорст
4-4-1-1
1
Лория
4
Кашия
3
Хочолава
2
Какабадзе
3
Двали
12
Лобжанидзе
8
Китеишвили
6
Абурджания
21
Гвилия
2
Гиорбелидзе
11
Зивзивадзе
8
Вейналдум
14
Классен
14
Классен
8
Вейналдум
5
Вейндал
12
ван Анхолт
12
ван Анхолт
5
Вейндал
17
Блинд
5
Аке
5
Аке
17
Блинд
21
де Йонг
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
де Йонг
12
Тимбер
11
Бергейс
11
Бергейс
12
Тимбер
9
Вегхорст
18
Мален
18
Мален
9
Вегхорст
21
Гвилия
10
Квеквескири
10
Квеквескири
21
Гвилия
6
Абурджания
6
Даушвили
6
Даушвили
6
Абурджания
3
Хочолава
20
Джигаури
20
Джигаури
3
Хочолава
12
Лобжанидзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Нидерланды
Грузия
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
0
Sergo Kukhianidze
ЦФ
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
0
Sergo Kukhianidze
ЦФ
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Нидерланды - Грузия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Нидерланды
Грузия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
18 ноября
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
18 ноября
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+