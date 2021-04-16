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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Сивасспор
Генчлербирлиги - Сивасспор: обзор матча 16 апреля 2021
Генчлербирлиги
16.04.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Сивасспор
25'
D. Angelo
37'
М. Юханссон
78'
Х. Феликс
84'
О. Кайоде
90+4'
P. Polomat (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Сивасспор
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
P. Polomat
90'
+3
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Градель
Желтая карточка
P. Polomat
89'
Замена
Д. Сио
️️️️
S. Yilmaz
86'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Д. Кандеяш
86'
84'
ГОЛ! 2:2!
О. Кайоде
Пас отдал
М. Градель
78'
ГОЛ! 2:1!
Х. Феликс
Пас отдал
Э. Йесилюрт
Замена
M. Yildirim
️️️️
С. Лима
75'
67'
Замена
А. Коне
️️️️
А. Огуз
Желтая карточка
М. Юханссон
57'
51'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
46'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
46'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Ялчин
46'
Замена
Х. Феликс
️️️️
И. Кофи
45'
Желтая карточка
М. Градель
ГОЛ! 2:0!
М. Юханссон
Пас отдал
С. Лима
37'
34'
Желтая карточка
Р. Ялчин
ГОЛ! 1:0!
D. Angelo
Пас отдал
Д. Кандеяш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
13
Джованни Сио
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
39
3
11
Пехливан
4
Юханссон
26
Пирис
21
Кандеяш
6
Дикмен
17
9
91
Лима
4-4-2
35
Вурал
14
Камара
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
5
Кофи
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
17
13
Сио
13
Сио
17
91
Лима
8
8
91
Лима
21
Кандеяш
11
11
21
Кандеяш
5
Кофи
7
Феликс
7
Феликс
5
Кофи
6
Ялчин
6
Клаудемир
6
Клаудемир
6
Ялчин
10
Градель
29
Нинга
29
Нинга
10
Градель
2
Огуз
2
Коне
2
Коне
2
Огуз
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Сивасспор
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Генчлербирлиги - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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