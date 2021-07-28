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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - ПСВ
Галатасарай - ПСВ: обзор матча 28 июля 2021
Галатасарай
28.07.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
ПСВ
84'
М. Дианье
37'
Н. Мадуэке
59'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Галатасарай - ПСВ
90'
+1
Замена
Брума
️️️️
К. Гакпо
90'
+1
Замена
Д. Тезе
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
А. Кара
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Ташдемир
84'
Замена
А. Бабакан
️️️️
О. Байрам
76'
75'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Э. Захави
74'
Вторая желтая
О. Боскальи
69'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Н. Мадуэке
69'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
A. Turan
️️️️
К. Актюркоглу
67'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Э. Килинк
67'
64'
Желтая карточка
О. Боскальи
59'
ГОЛ! 0:2!
М. ван Гинкел
Пас отдал
М. Гетце
Замена
М. Дианье
️️️️
М. Мохамед
46'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Б. Йилмаз
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мадуэке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
23
Маркао
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Аталай Бабакан
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
2-1-1-5
16
Муслера
2
Йедлин
18
Байрам
35
Кара
7
Актюркоглу
70
Секидика
42
Мохамед
53
Йилмаз
11
Килинк
23
Маркао
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
11
Килинк
33
Ташдемир
33
Ташдемир
11
Килинк
42
Мохамед
45
Дианье
45
Дианье
42
Мохамед
18
Байрам
30
Бабакан
30
Бабакан
18
Байрам
7
Актюркоглу
10
10
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
8
Бабел
8
Бабел
53
Йилмаз
18
Гакпо
77
Брума
77
Брума
18
Гакпо
20
Мадуэке
17
Жуниор
17
Жуниор
20
Мадуэке
27
Гетце
4
Тезе
4
Тезе
27
Гетце
7
Захави
24
Виргевер
24
Виргевер
7
Захави
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
Остались в запасе
Галатасарай
ПСВ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
98
Берк Балабан
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
98
Берк Балабан
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Галатасарай - ПСВ
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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