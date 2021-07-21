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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Галатасарай
ПСВ - Галатасарай: обзор матча 21 июля 2021
ПСВ
21.07.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Галатасарай
2'
Э. Захави
35'
Э. Захави
52'
М. Гетце
84'
Э. Захави
89'
М. Гетце
42'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСВ - Галатасарай
Замена
П. Росарио
️️️️
Э. Захави
90'
90'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Э. Килинк
90'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
К. Актюркоглу
ГОЛ! 5:1!
М. Гетце
Пас отдал
Ф. Макс
89'
ГОЛ! 4:1!
Э. Захави
84'
78'
Желтая карточка
К. Люиндама
Замена
Р. Томас
️️️️
Н. Мадуэке
76'
75'
Желтая карточка
Маркао
Замена
К. Гакпо
️️️️
Й. Вертессен
63'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
63'
61'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
А. Озтюрк
61'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Р. Бабел
61'
Замена
С. Фегули
️️️️
A. Turan
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
Пас отдал
Э. Захави
52'
42'
ГОЛ! 2:1!
Э. Килинк
Пас отдал
О. Байрам
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
Пас отдал
Н. Мадуэке
35'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
23
Маркао
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
98
Берк Балабан
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Аталай Бабакан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Дроммел
30
Макс
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
8
ван Гинкел
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
35
Вертессен
2-1-1-5
16
Муслера
33
Озтюрк
18
Байрам
35
Кара
7
Актюркоглу
10
27
Люиндама
8
Бабел
70
Секидика
11
Килинк
7
Захави
13
Росарио
13
Росарио
7
Захави
35
Вертессен
18
Гакпо
18
Гакпо
35
Вертессен
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
20
Мадуэке
30
Томас
30
Томас
20
Мадуэке
10
8
Фегули
8
Фегули
10
11
Килинк
33
Ташдемир
33
Ташдемир
11
Килинк
7
Актюркоглу
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Актюркоглу
8
Бабел
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Бабел
33
Озтюрк
11
Акгюн
11
Акгюн
33
Озтюрк
Остались в запасе
ПСВ
Галатасарай
77
Брума
ЛВ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
99
Фатих Озтюрк
ВР
98
Берк Балабан
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Аталай Бабакан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
98
Берк Балабан
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Аталай Бабакан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча ПСВ - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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