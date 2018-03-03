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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Галатасарай
Карабюкспор - Галатасарай: обзор матча 03 марта 2018
Карабюкспор
03.03.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 7
Завершен
Галатасарай
5'
Б. Гомис
18'
Б. Гомис
25'
Б. Гомис
33'
Б. Гомис
40'
Г. Родригеш
64'
З. Гюмюш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Галатасарай
88'
Желтая карточка
З. Гюмюш
80'
Желтая карточка
Фернандо
64'
ГОЛ! 0:6!
З. Гюмюш
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
40'
ГОЛ! 0:5!
Г. Родригеш
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
33'
ГОЛ! 0:4!
Б. Гомис
Пас отдал
С. Фегули
25'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гомис
Пас отдал
С. Фегули
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Нагатомо
10'
Желтая карточка
Р. Донк
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Карабюкспор - Галатасарай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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