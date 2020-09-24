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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Хайдук
Галатасарай - Хайдук: обзор матча 24 сентября 2020
Галатасарай
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Хайдук
86'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Хайдук
Замена
Э. Килинк
️️️️
С. Фегули
89'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
86'
84'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Б. Жради
84'
Замена
Л. Крекович
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Э. Ташдемир
80'
74'
Замена
Д. Неясмич
️️️️
С. Юрич
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
О. Байрам
71'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Маркао
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Хайдук
6
Давид Чолина
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
10
Бассел Жради
ЦП
25
Mijo Caktas
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
18
Dimitris Diamantakos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Хайдук
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
21
Яни Атанасов
ОП
9
Леон Крекович
ЛФ
40
Marin Ljubić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
3-3-2-2
99
Озтюрк
18
Байрам
4
Донк
33
Ташдемир
23
Маркао
8
Фегули
25
Линнес
5
Этебо
14
Антальялы
8
Бабел
45
Дианье
3-1-1-1-5
44
Вушкович
18
Муякич
6
Чолина
24
Юрич
10
Жради
44
Яколиш
25
9
Гьюрчо
18
11
Маседа
12
33
Ташдемир
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
33
Ташдемир
18
Байрам
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Байрам
8
Фегули
11
Килинк
11
Килинк
8
Фегули
9
Гьюрчо
9
Крекович
9
Крекович
9
Гьюрчо
24
Юрич
6
Неясмич
6
Неясмич
24
Юрич
10
Жради
21
Атанасов
21
Атанасов
10
Жради
Остались в запасе
Галатасарай
Хайдук
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
40
Marin Ljubić
ЦФ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Ivan Dolček
ЦФ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Остались в запасе
40
Marin Ljubić
ЦФ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Ivan Dolček
ЦФ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Галатасарай - Хайдук
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Хайдук
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
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