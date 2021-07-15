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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гагра - Сутьеска
Гагра - Сутьеска: обзор матча 15 июля 2021
Гагра
15.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Сутьеска
86'
T. Makatsaria
51'
Н. Янжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гагра - Сутьеска
89'
Замена
B. Dubljević
️️️️
М. Матанович
87'
Замена
F. Mitrović
️️️️
M. Vukovic
ГОЛ! 1:1!
T. Makatsaria
86'
Замена
T. Markozashvili
️️️️
G. Samushia
81'
75'
Желтая карточка
М. Матанович
Желтая карточка
L. Nozadze
74'
Желтая карточка
T. Makatsaria
71'
Замена
G. Gazdeliani
️️️️
Г. Кобуладзе
71'
Замена
L. Kikabidze
️️️️
G. Gvishiani
71'
67'
Замена
А. Марушич
️️️️
D. Nikac
60'
Замена
M. Vučić
️️️️
Н. Янжич
Замена
G. Vekua
️️️️
R. Kakiashvili
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Н. Янжич
Пас отдал
D. Nikac
Желтая карточка
G. Samushia
45'
+3
Желтая карточка
Г. Кобуладзе
43'
Желтая карточка
E. Sultanishvili
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гагра
1
Давит Кереселидзе
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
2
Vasil Khositashvili
ЦФ
5
Luka Nozadze
ЦФ
0
R. Kakiashvili
ЦФ
8
Erekle Sultanishvili
ЦФ
0
G. Samushia
ЦФ
9
Ivane Khabelashvili
ЦФ
27
Giorgi Gvishiani
ЦФ
Главный тренер
Желько Любенович
Сутьеска
1
Владан Гильен
ВР
11
Никола Янжич
ЛЗ
22
Владан Бубанья
ОП
11
Марко Матанович
ОП
44
Новица Эракович
ЦП
0
M. Vukovic
ЦФ
96
Dragan Grivić
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
25
D. Nikac
ЦФ
Гагра
14
David Ionanidze
ЦФ
31
Nika Kavtaradze
ЦФ
20
Davit Samsonia
ЦФ
23
Davit Sajaia
ЦФ
0
L. Kikabidze
ЦФ
13
Gaga Gazdeliani
ЦФ
16
Sandro Shetsiruli
ЦФ
0
G. Vekua
ЦФ
0
T. Markozashvili
ЦФ
22
Lasha Chikhradze
ЦФ
Сутьеска
13
Суад Личина
ВР
26
Алекса Марушич
ПВ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
20
Marko Vučić
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
25
B. Markovic
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
2-5
1
Кереселидзе
40
Кобуладзе
4
Чадунели
8
27
9
0
0
1-2-1-5
1
Гильен
11
Янжич
22
Бубанья
11
Матанович
44
Эракович
96
25
8
33
0
27
0
0
27
40
Кобуладзе
13
13
40
Кобуладзе
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
11
Янжич
20
20
11
Янжич
11
Матанович
23
23
11
Матанович
25
26
Марушич
26
Марушич
25
Остались в запасе
Гагра
Сутьеска
14
David Ionanidze
ЦФ
31
Nika Kavtaradze
ЦФ
20
Davit Samsonia
ЦФ
23
Davit Sajaia
ЦФ
16
Sandro Shetsiruli
ЦФ
22
Lasha Chikhradze
ЦФ
Главный тренер
Желько Любенович
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ВР
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
25
B. Markovic
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
14
David Ionanidze
ЦФ
31
Nika Kavtaradze
ЦФ
20
Davit Samsonia
ЦФ
23
Davit Sajaia
ЦФ
16
Sandro Shetsiruli
ЦФ
22
Lasha Chikhradze
ЦФ
Остались в запасе
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ВР
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
25
B. Markovic
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Желько Любенович
Статистика матча Гагра - Сутьеска
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
- : -
30.11.2026
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Гагра
2 : 2
01.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Спаэри
0 : 0
23.10.2026
Гагра
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
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