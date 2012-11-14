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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Габон - Португалия
Габон - Португалия: обзор матча 14 ноября 2012
Габон
14.11.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Габон - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Португалия
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27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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