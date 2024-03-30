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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 30 марта 2024
Шеффилд Юнайтед
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Фулхэм
58'
Б. Бреретон
68'
О. МакБарни
70'
Б. Бреретон
62'
Ж. Палинья
86'
Б. Рид
90+3'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Богль
90'
+12
90'
+10
Желтая карточка
К. Бейсси
Желтая карточка
Г. Хамер
90'
+10
Желтая карточка
О. Норвуд
90'
+9
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Р. Муньис
Пас отдал
А. Траоре
Замена
Д. Макэйти
️️️️
О. МакБарни
90'
86'
ГОЛ! 3:2!
Б. Рид
Пас отдал
Т. Кэрни
Замена
О. Трасти
️️️️
В. Соуза
85'
Замена
О. Норвуд
️️️️
О. Арбластер
85'
85'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Т. Адарабиойо
85'
Замена
К. Тете
️️️️
Т. Кастань
85'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 3:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Г. Хамер
70'
ГОЛ! 2:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Б. Бреретон
68'
63'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Лукич
62'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Палинья
Пас отдал
А. Перейра
Желтая карточка
М. Холгейт
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
О. МакБарни
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Грбич
14
Робинсон
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
23
Осборн
4
Арбластер
22
Бреретон
9
МакБарни
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
5
Соуза
6
Трасти
6
Трасти
5
Соуза
4
Арбластер
10
Норвуд
10
Норвуд
4
Арбластер
9
МакБарни
24
Макэйти
24
Макэйти
9
МакБарни
21
Кастань
2
Тете
2
Тете
21
Кастань
17
Ивоби
10
Кэрни
10
Кэрни
17
Ивоби
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
23
Лукич
24
Траоре
24
Траоре
23
Лукич
4
Адарабиойо
9
Хименес
9
Хименес
4
Адарабиойо
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
4
1
Всего ударов по воротам
8
24
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
15
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Количество передач
208
575
Сейвы
6
1
Точность передач %
60
85
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.27
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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