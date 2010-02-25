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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Фулхэм
Шахтер - Фулхэм: обзор матча 25 февраля 2010
Шахтер
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Фулхэм
70'
Жадсон
34'
Б. Хангеланд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Фулхэм
+4
Красная карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
Илсиньо
+3
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
С. Дэйвис
Желтая карточка
З. Гера
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Эльм
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:1!
Жадсон
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
Замена
К. Кравченко
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 0:1!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Д. Дафф
Травма
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
12
Стефен Келли
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-4-1-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
12
Келли
16
Дафф
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
20
Гера
25
Замора
3
Хюбшман
24
Кравченко
24
Кравченко
3
Хюбшман
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
25
Замора
13
Эльм
13
Эльм
25
Замора
29
Дэйвис
8
Риисе
8
Риисе
29
Дэйвис
Остались в запасе
Шахтер
Фулхэм
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Остались в запасе
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Фулхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:50 (прямая)
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