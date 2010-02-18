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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Шахтер
Фулхэм - Шахтер: обзор матча 18 февраля 2010
Фулхэм
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Шахтер
4'
З. Гера
64'
Б. Замора
32'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шахтер
Замена
Д. Эльм
️️️️
З. Гера
Замена
К. Кравченко
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Д. Коста
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Замора
Пас отдал
З. Гера
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Илсиньо
20'
Желтая карточка
Л. Адриано
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
12
Стефен Келли
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛВ
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Золтан Гера
АП
29
Саймон Дэйвис
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
32
Шварцер
12
Келли
3
Хьюз
4
Хангеланд
22
Бэйрд
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
20
Гера
29
Дэйвис
25
Замора
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
20
Гера
13
Эльм
13
Эльм
20
Гера
3
Хюбшман
24
Кравченко
24
Кравченко
3
Хюбшман
10
Жадсон
11
Коста
11
Коста
10
Жадсон
Остались в запасе
Фулхэм
Шахтер
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Фулхэм - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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