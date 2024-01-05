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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Ротерхэм
Фулхэм - Ротерхэм: обзор матча 05 января 2024
Фулхэм
05.01.2024, пятница, 22:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
24'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ротерхэм
Замена
Т. Франсуа
️️️️
А. Перейра
82'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Т. Кастань
82'
81'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Д. Лембикиса
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
74'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Уилсон
74'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Муньис
73'
64'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
С. Клукас
64'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Кафу
64'
Замена
S. Nombe
️️️️
Т. Ивс
55'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
К. Брэмолл
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
Х. Уилсон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
88
Кафу
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
21
Кастань
4
Адарабиойо
6
Диоп
2
Тете
23
Лукич
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Уилсон
9
Муньис
4-1-3-2
1
Йоханссон
23
Реван
15
Брэмолл
23
Моррисон
23
Лембикиса
2
Одоффин
29
Линдси
6
Клукас
88
Кафу
9
Хагилл
39
Ивс
21
Кастань
33
Робинсон
33
Робинсон
21
Кастань
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
8
Перейра
8
Франсуа
8
Франсуа
8
Перейра
10
Уилсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Уилсон
9
Муньис
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Муньис
15
Брэмолл
21
Пелтье
21
Пелтье
15
Брэмолл
6
Клукас
4
Тьехи
4
Тьехи
6
Клукас
88
Кафу
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
88
Кафу
23
Лембикиса
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Лембикиса
39
Ивс
9
9
39
Ивс
Остались в запасе
Фулхэм
Ротерхэм
13
Стивен Бенда
ВР
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
9
Рауль Хименес
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Фулхэм - Ротерхэм
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
0
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
676
357
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
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