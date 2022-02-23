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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Питерборо Юнайтед
Фулхэм - Питерборо Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2022
Фулхэм
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
28'
А. Митрович (П)
62'
А. Митрович
89'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Питерборо Юнайтед
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэрриот
Пас отдал
К. Мортон
85'
Желтая карточка
Д. Найт
Замена
Д. Онома
️️️️
Б. Рид
82'
77'
Замена
Р. Джонс
️️️️
С. Шмодикс
71'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Кларк-Харрис
71'
Замена
К. Мортон
️️️️
Р. Браун
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Х. Рид
63'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Кебану
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Митрович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
20
Джош Найт
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джошуа Онома
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Питерборо Юнайтед
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Уильямс
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Карвалью
14
Рид
9
Митрович
1-2-5
13
Бенда
5
Эдвардс
23
Уорд
8
Норберн
9
Кларк-Харрис
2
Кент
11
Шмодикс
10
Браун
14
Берроуз
6
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
6
Рид
14
Рид
17
Онома
17
Онома
14
Рид
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
11
Шмодикс
26
Джонс
26
Джонс
11
Шмодикс
10
Браун
39
Мортон
39
Мортон
10
Браун
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Фулхэм
Питерборо Юнайтед
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Фулхэм - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
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Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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