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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Фулхэм
Лутон Таун - Фулхэм: обзор матча 19 мая 2024
Лутон Таун
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 4
Завершен
Фулхэм
45+1'
К. Моррис (П)
55'
А. Даути
43'
А. Траоре
45+3'
Р. Хименес
49'
Р. Хименес
68'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Фулхэм
90'
+1
Замена
Т. Кастань
️️️️
Ж. Палинья
90'
+1
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
88'
Желтая карточка
Т. Кэрни
79'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Траоре
79'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Э. Робинсон
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
76'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ч. Огбене
76'
Замена
Д. Ши
️️️️
Т. Камински
76'
75'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
73'
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
К. Моррис
73'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Кларк
70'
68'
ГОЛ! 2:4!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
А. Даути
59'
ГОЛ! 2:3!
А. Даути
55'
54'
Желтая карточка
Э. Робинсон
49'
ГОЛ! 1:3!
Р. Хименес
Пас отдал
Х. Рид
Желтая карточка
Д. Кларк
48'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
Пас отдал
Х. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Моррис
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Пас отдал
Х. Уилсон
Желтая карточка
А. Локонга
34'
22'
Желтая карточка
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
3-1-3-3
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
14
Хасиока
6
Локонга
45
Даути
27
Огбене
19
Чон
9
Моррис
45
Адебайо
18
Кларк
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
24
Траоре
17
Ивоби
9
Хименес
1
Камински
1
Ши
1
Ши
1
Камински
18
Кларк
17
Мпанцу
17
Мпанцу
18
Кларк
27
Огбене
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Огбене
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
33
Робинсон
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
33
Робинсон
36
Палинья
21
Кастань
21
Кастань
36
Палинья
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
24
Траоре
14
Рид
14
Рид
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Лутон Таун
Фулхэм
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Марек Родак
ВР
8
Андреас Перейра
АП
10
Виллиан
ЛВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
8
Андреас Перейра
АП
10
Виллиан
ЛВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Лутон Таун - Фулхэм
4
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
20
Офсайды
8
1
Количество передач
291
224
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
172
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.06
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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