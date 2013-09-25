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Расписание матчей
Германия. Кубок
ФСВ Франкфурт - Ингольштадт
ФСВ Франкфурт - Ингольштадт: обзор матча 25 сентября 2013
ФСВ Франкфурт
25.09.2013, среда, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФСВ Франкфурт - Ингольштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
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ФСВ Франкфурт
Ингольштадт
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
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Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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