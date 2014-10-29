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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Фрайбург
Мюнхен 1860 - Фрайбург: обзор матча 29 октября 2014
Мюнхен 1860
29.10.2014, среда, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 5
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мюнхен 1860 - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
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Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
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1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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