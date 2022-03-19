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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Фрайбург
Гройтер Фюрт - Фрайбург: обзор матча 19 марта 2022
Гройтер Фюрт
19.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Фрайбург
88'
Замена
В. Вермей
️️️️
В. Грифо
83'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Я. Хаберер
Желтая карточка
Н. Виргевер
75'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Т. Тильман
71'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Т. Рашль
71'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Д. Левелинг
60'
58'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Линде
28
Мейерхофер
24
Виргевер
5
Бауэр
2
Аста
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
21
Рашль
18
Левелинг
10
Хргота
4-2-2-2
1
Флеккен
7
Шмид
4
Шлоттербек
5
Гульде
30
Гюнтер
8
Эггештайн
19
Хаберер
7
Салаи
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
21
Рашль
30
Зегуйн
30
Зегуйн
21
Рашль
11
Тильман
37
Грин
37
Грин
11
Тильман
18
Левелинг
7
Нильсен
7
Нильсен
18
Левелинг
19
Хаберер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
19
Хаберер
32
Грифо
9
Вермей
9
Вермей
32
Грифо
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Фрайбург
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гройтер Фюрт - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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