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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Мексика
Франция - Мексика: обзор матча 17 июня 2010
Франция
17.06.2010, четверг, 22:30
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мексика
64'
Чичарито
79'
К. Бланко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Мексика
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Бланко
Желтая карточка
Э. Абидаль
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
С. Гову
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Р. Маркес
Замена
К. Бланко
️️️️
Г. Франко
Замена
Чичарито
️️️️
Э. Хуарес
Желтая карточка
Э. Хуарес
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Ж. Тулалан
+1
Замена
П. Баррера
️️️️
К. Вела
Травма
К. Вела
Желтая карточка
Г. Франко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
19
Абу Диаби
ЦП
14
Жереми Тулалан
ЦП
7
Франк Рибери
АП
10
Сидней Гову
ПВ
21
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Мексика
1
Оскар Перес
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
0
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рикардо Осорио
ПЗ
11
Карлос Вела
ЛВ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ОП
16
Эфраин Хуарес
ЦП
6
Херардо Торрадо
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ПВ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
12
Тьерри Анри
ЛФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
8
Исраэль Кастро
ЦП
22
Альберто Медина
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Куатемок Бланко
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Эвра
3
Абидаль
5
Галлас
19
Санья
19
Диаби
14
Тулалан
15
Малуда
7
Рибери
10
Гову
21
Анелька
4-1-2-2-1
1
Перес
5
Осорио
0
Родригес
15
Морено
5
Сальсидо
4
Маркес
16
Хуарес
6
Торрадо
6
Дос Сантос
11
Вела
9
Франко
10
Гову
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
10
Гову
21
Анелька
10
Жиньяк
10
Жиньяк
21
Анелька
11
Вела
7
Баррера
7
Баррера
11
Вела
16
Хуарес
14
Чичарито
14
Чичарито
16
Хуарес
9
Франко
10
Бланко
10
Бланко
9
Франко
Остались в запасе
Франция
Мексика
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
19
Джонни Магальон
ЦЗ
8
Исраэль Кастро
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
22
Альберто Медина
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
19
Джонни Магальон
ЦЗ
8
Исраэль Кастро
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
22
Альберто Медина
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Франция - Мексика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Помощники судьи:
Камранифар Хассан (Иран)
Аль-Марзуки Салех Мохамед (ОАЭ)
Стадион:
Петер Мокаба
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:25 (прямая)
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