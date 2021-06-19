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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Франция
Венгрия - Франция: обзор матча 19 июня 2021
Венгрия
19.06.2021, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Франция
45+2'
А. Фиола
66'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Франция
87'
Замена
Т. Лемар
️️️️
У. Дембеле
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
84'
76'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
76'
Замена
К. Толиссо
️️️️
П. Погба
Замена
Т. Шери
️️️️
А. Шафер
75'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
57'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Рабьо
Желтая карточка
Э. Ботка
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Фиола
Пас отдал
Р. Салаи
45'
+2
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
26'
10'
Желтая карточка
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
5
Фиола
21
Ботка
7
Него
8
Надь
13
Шафер
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
9
Салаи
4-1-2-3
1
Льорис
15
Павар
4
Варан
3
Кимпембе
3
Динь
13
Канте
6
Погба
14
Рабьо
19
Бензема
10
Мбаппе
7
Гризманн
13
Шафер
10
Шери
10
Шери
13
Шафер
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
14
Ловренчич
15
Кляйнхайзлер
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
6
Погба
12
Толиссо
12
Толиссо
6
Погба
Дембеле
8
Лемар
8
Лемар
Дембеле
14
Рабьо
7
Дембеле
7
Дембеле
14
Рабьо
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
Остались в запасе
Венгрия
Франция
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
19
Кевин Варга
ЛВ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Венгрия - Франция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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