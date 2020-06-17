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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фортуна
РБ Лейпциг - Фортуна: обзор матча 17 июня 2020
РБ Лейпциг
17.06.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Фортуна
60'
К. Кампль
63'
Т. Вернер
87'
С. Скрыбски
90+2'
А. Хоффманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фортуна
Желтая карточка
Анхелиньо
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Хоффманн
Пас отдал
Занка
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Скрыбски
Пас отдал
М. Соботтка
82'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Моралес
Замена
А. Айдара
️️️️
М. Забитцер
82'
Замена
А. Лукман
️️️️
Т. Вернер
76'
75'
Замена
Э. Томми
️️️️
А. Бодзек
66'
Замена
К. Караман
️️️️
Р. Хеннингс
66'
Замена
М. Циммерманн
️️️️
Ж. Циммер
66'
Замена
М. Соботтка
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Хальстенберг
63'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
Пас отдал
Д. Упамекано
60'
Замена
П. Шик
️️️️
К. Нкунку
46'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
К. Лаймер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
29
Маркус Зуттнер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
23
Валон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
10
Адамс
20
Забитцер
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
11
Вернер
28
Нкунку
3-4-1-2
33
Кастенмайер
25
Занка
4
Хоффманн
23
Айхан
27
Моралес
13
Бодзек
29
Зуттнер
8
Циммер
7
Скрыбски
23
Бериша
10
Хеннингс
11
Вернер
11
Лукман
11
Лукман
11
Вернер
27
Лаймер
2
Упамекано
2
Упамекано
27
Лаймер
20
Забитцер
21
Айдара
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
14
Шик
14
Шик
28
Нкунку
13
Бодзек
27
Томми
27
Томми
13
Бодзек
27
Моралес
7
Штегер
7
Штегер
27
Моралес
8
Циммер
25
Циммерманн
25
Циммерманн
8
Циммер
23
Бериша
31
Соботтка
31
Соботтка
23
Бериша
10
Хеннингс
19
Караман
19
Караман
10
Хеннингс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фортуна
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
30
Рафаэль Вольф
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча РБ Лейпциг - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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