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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Фортуна
Ганза - Фортуна: обзор матча 20 августа 2016
Ганза
20.08.2016, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганза - Фортуна
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
1 : 3
12.08.2017
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 3
20.08.2016
Фортуна
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
0 : 0
09.08.2015
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 5
10.08.2008
Штутгарт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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2024.08.01 16:40
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2024.05.28 08:17
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