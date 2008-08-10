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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Штутгарт
Ганза - Штутгарт: обзор матча 10 августа 2008
Ганза
10.08.2008, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганза - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
1 : 3
12.08.2017
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 3
20.08.2016
Фортуна
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
0 : 0
09.08.2015
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 5
10.08.2008
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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