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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Майнц
Ганза - Майнц: обзор матча 12 августа 2017
Ганза
12.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Майнц
13'
Й. Муто
45'
Д. Бросински (П)
60'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганза - Майнц
60'
ГОЛ! 0:3!
Й. Муто
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Бросински
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Статистика матча Ганза - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
1 : 3
12.08.2017
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 3
20.08.2016
Фортуна
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
0 : 0
09.08.2015
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ганза
0 : 5
10.08.2008
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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