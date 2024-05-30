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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Форталеза - Спортиво Триниденс
Форталеза - Спортиво Триниденс: обзор матча 30 мая 2024
Форталеза
30.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спортиво Триниденс
20'
Т. Почеттино
42'
Х. Мартин Лусеро
90+3'
T. Rayer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Спортиво Триниденс
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
T. Rayer
Пас отдал
F. Romero
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
86'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
86'
Замена
I. Machuca
️️️️
Мойзес
72'
72'
Замена
T. Rayer
️️️️
B. Andrada
Замена
Г. Насименту
️️️️
М. Россетто
72'
62'
Замена
L. De la Cruz
️️️️
D. A. Mercado Carrizo
46'
Замена
J. Salcedo
️️️️
J. Jara
46'
Замена
F. Romero
️️️️
A. Pereira
46'
Замена
J. Sinisterra
️️️️
P. Delvalle
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Б. Пачеко
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Почеттино
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Спортиво Триниденс
2
A. Ruiz Diaz
ЦЗ
17
W. Alonso
ЦЗ
3
D. Villalba
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
33
C. Martinez
ЦП
17
P. Delvalle
ЦП
6
Jorge Jara
(К)
ЦП
35
A. Pereira
ЦФ
Главный тренер
Хосе Арруа
Форталеза
23
Сантос
ВР
2
Тинга
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Спортиво Триниденс
12
Victor Samudio
ВР
8
L. De la Cruz
ЦЗ
23
C. Benitez
ЦЗ
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
5
Жилберто Флорес
ЦЗ
31
M. A. Machuca Galeano
ЦП
29
T. Rayer
ЦП
13
Juan Salcedo
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
7
J. Sinisterra
ЦФ
4-1-2-1-3
91
Пачеко
13
Кушчевич
4
Тити
2
Бритес
28
Велисон
5
Россетто
22
Пикачу
21
Мойзес
8
Почеттино
1
18
Лусеро
4-3-1
17
3
22
2
33
17
6
35
5
Россетто
35
Насименту
35
Насименту
5
Россетто
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
35
7
7
35
17
7
7
17
29
29
8
8
6
13
13
6
Остались в запасе
Форталеза
Спортиво Триниденс
23
Сантос
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
31
M. A. Machuca Galeano
ЦП
23
C. Benitez
ЦЗ
12
Victor Samudio
ВР
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
5
Жилберто Флорес
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Арруа
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
2
Тинга
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
31
M. A. Machuca Galeano
ЦП
23
C. Benitez
ЦЗ
12
Victor Samudio
ВР
14
Sergio Mendoza
ЦЗ
5
Жилберто Флорес
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Хосе Арруа
Статистика матча Форталеза - Спортиво Триниденс
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
517
305
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
- : -
29.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
2 : 1
23.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
2 де Майо
0 : 0
03.11.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Триниденс
2 : 4
31.10.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 16 тур
Насьональ
0 : 1
24.10.2026
Спортиво Триниденс
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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