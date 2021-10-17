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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Форталеза
Шапекоэнсе - Форталеза: обзор матча 17 октября 2021
Шапекоэнсе
17.10.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
6'
M. Ribeiro (АГ)
90+3'
Я. Пикачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Форталеза
90'
+3
Желтая карточка
Я. Пикачу
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Пикачу
Замена
K. Nunes
️️️️
D. Melz
85'
81'
Замена
L. Crispim
️️️️
Б. Мело
Желтая карточка
G.
76'
Замена
Э.
️️️️
M.
71'
71'
Замена
В. Паулиста
️️️️
А. Энрикес
70'
Замена
Эдерсон
️️️️
Рональд
Желтая карточка
Джордан
60'
57'
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
57'
Замена
Л. Лима
️️️️
M. Vargas
Замена
R. Gebing
️️️️
R. Lima
46'
Желтая карточка
Игнасио
40'
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Ribeiro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
7
Mike
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
19
Marquinho
ЦП
25
Rafael
ЦП
0
Derlan
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
1-5
33
31
4
Игнасио
55
Джордан
5
6
3-1-1-5
27
2
Тинга
26
Мело
4
Беневенуто
15
Фелипе
7
Давид
22
Пикачу
5
Хусса
9
Энрикес
96
8
Рональд
7
19
Энрике
19
Энрике
7
31
0
0
31
43
0
0
43
96
6
Лима
6
Лима
96
8
Рональд
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Рональд
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
9
Энрикес
9
Паулиста
9
Паулиста
9
Энрикес
26
Мело
91
91
26
Мело
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Форталеза
19
Marquinho
ЦП
25
Rafael
ЦП
0
Derlan
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
19
Marquinho
ЦП
25
Rafael
ЦП
0
Derlan
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Шапекоэнсе - Форталеза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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