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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Насьональ Потоси - Форталеза
Насьональ Потоси - Форталеза: обзор матча 09 мая 2024
Насьональ Потоси
09.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа D, 4 тур
4 : 1
Завершен
Форталеза
6'
F. Callejo
37'
M. Prost
70'
S. Guerra
90+3'
W. Alvarez
16'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Форталеза
ГОЛ! 4:1!
W. Alvarez
Пас отдал
M. Prost
90'
+3
Замена
A. Torrico
️️️️
F. Callejo
78'
Замена
J. Andia
️️️️
J. Hoyos
78'
Желтая карточка
S. Guerra
72'
71'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
М. Россетто
ГОЛ! 3:1!
S. Guerra
70'
Замена
P. Azogue
️️️️
S. Galindo
67'
Желтая карточка
J. Hoyos
66'
Замена
W. Alvarez
️️️️
G. Cristaldo
62'
Замена
S. Guerra
️️️️
L. Pavia
62'
60'
Замена
П. Роша
️️️️
Я. Пикачу
46'
Замена
Тинга
️️️️
Э. Мартинес
46'
Замена
Мойзес
️️️️
З. Велисон
39'
Желтая карточка
Я. Пикачу
ГОЛ! 2:1!
M. Prost
Пас отдал
G. Cristaldo
37'
16'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
I. Machuca
ГОЛ! 1:0!
F. Callejo
Пас отдал
M. Prost
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
5
D. Mancilla
(К)
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
2
Maximiliano Ortíz
ЦЗ
17
S. Galindo
ЦП
22
J. Hoyos
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
20
M. Prost
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
19
G. Cristaldo
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
17
S. Guerra
ЦП
15
J. Andia
ЦП
7
Kevin Romay
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
19
W. Alvarez
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
2
Тинга
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
37
Kauan
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
82
Лукиньяс
АП
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
4-3-3
12
5
26
2
21
17
22
8
19
9
20
3-1-4-1-2
2
Бритес
4
Тити
91
Пачеко
28
Велисон
22
Пикачу
5
Россетто
11
28
Аугусто
6
Мартинес
18
Лусеро
1
8
17
17
8
22
15
15
22
9
16
16
9
17
18
18
17
19
19
19
19
6
Мартинес
2
Тинга
2
Тинга
6
Мартинес
22
Пикачу
32
Роша
32
Роша
22
Пикачу
28
Велисон
21
Мойзес
21
Мойзес
28
Велисон
5
Россетто
8
Почеттино
8
Почеттино
5
Россетто
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Форталеза
14
O. Anez
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
23
Сантос
ВР
37
Kauan
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
82
Лукиньяс
АП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
O. Anez
ЦЗ
25
Mauricio Adorno
ВР
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
37
Kauan
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
82
Лукиньяс
АП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Насьональ Потоси - Форталеза
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
6
Офсайды
2
1
Количество передач
491
384
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
- : -
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosi
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Насьональ Потоси
Форталеза
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2
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2 апреля
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2025.09.01 15:57
2
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