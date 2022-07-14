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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тре Фиори - Фола
Тре Фиори - Фола: обзор матча 14 июля 2022
Тре Фиори
14.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фола
31'
M. Goh
45+1'
Б. Гьюрчиноски
51'
Б. Гьюрчиноски
37'
B. Correia Mendes
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тре Фиори - Фола
Замена
M. Ferri
️️️️
Б. Гьюрчиноски
90'
+1
88'
Желтая карточка
Д. Пиментель
83'
Желтая карточка
E. da Costa e Sousa
80'
Замена
M. Camara
️️️️
W. Orville
Замена
J. Núñez
️️️️
M. Goh
67'
Желтая карточка
M. Goh
62'
58'
Замена
B. Simon
️️️️
С. Бенси
58'
Замена
М. Омосанья
️️️️
B. Runser
58'
Замена
E. da Costa e Sousa
️️️️
A. Djabi Embalo
ГОЛ! 3:1!
Б. Гьюрчиноски
51'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гьюрчиноски
Пас отдал
A. De Falco
45'
+1
Желтая карточка
M. Mirko
41'
37'
ГОЛ! 1:1!
B. Correia Mendes
ГОЛ! 1:0!
M. Goh
Пас отдал
P. Lo Russo
31'
Желтая карточка
Т. Растелли
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тре Фиори
27
Alessandro Semprini
ВР
3
Eros Grani
ЦЗ
23
Enrico Pezzi
ЦЗ
34
Umberto De Lucia
ЦЗ
23
Pasquale Lo Russo
ЦЗ
13
Mantovani Mirko
ЦЗ
14
Томас Растелли
ЦП
17
Adam Adami Martins
ЦП
11
Andrea De Falco
ЦП
10
Боян Гьюрчиноски
ЦФ
14
Massimo Goh
ЦФ
Фола
28
Жульен Кляйн
ЦЗ
95
Wesley Orville
ЦЗ
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
31
Диогу Пиментель
ОП
27
Abdulai Djabi Embalo
ЦП
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
9
Benjamin Runser
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
Тре Фиори
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Alex Castagnoli
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
16
Federico Dolcini
ЦП
19
Giacomo Pracucci
ЦП
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
77
Mario Ferri
ЦФ
9
Joel Núñez
ЦФ
Фола
78
Steve Schmidhäusler
ЦЗ
6
Mohamed Camara
ЦП
16
Dipak Khatri
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
12
Oskar Ekeberg
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
72
Andre Ferreira
ЦФ
3-2-3-2
27
34
23
13
23
3
14
Растелли
17
11
14
10
Гьюрчиноски
3-1-1-5
28
Кляйн
95
19
31
Пиментель
27
9
33
8
27
Бенси
7
10
Гьюрчиноски
77
77
10
Гьюрчиноски
14
9
9
14
95
6
6
95
27
Бенси
24
24
27
Бенси
27
22
22
27
9
15
Омосанья
15
Омосанья
9
Остались в запасе
Тре Фиори
Фола
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Alex Castagnoli
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
16
Federico Dolcini
ЦП
19
Giacomo Pracucci
ЦП
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
78
Steve Schmidhäusler
ЦЗ
16
Dipak Khatri
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
12
Oskar Ekeberg
ЦФ
72
Andre Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Alex Castagnoli
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
16
Federico Dolcini
ЦП
19
Giacomo Pracucci
ЦП
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
Остались в запасе
78
Steve Schmidhäusler
ЦЗ
16
Dipak Khatri
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
13
Brandon Lima Lizardo
ЦФ
12
Oskar Ekeberg
ЦФ
72
Andre Ferreira
ЦФ
Статистика матча Тре Фиори - Фола
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
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