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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фола - Тре Фиори
Фола - Тре Фиори: обзор матча 07 июля 2022
Фола
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Тре Фиори
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фола - Тре Фиори
Желтая карточка
D. Martins Matos
89'
Замена
O. Ekeberg
️️️️
Д. Пиментель
89'
Желтая карточка
Д. Пиментель
84'
Замена
N. Dragovic
️️️️
M. Camara
70'
Желтая карточка
С. Бенси
8'
Начало матча
Статистика матча Фола - Тре Фиори
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
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Фола
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«Дрита» – «Тре Фиори»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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