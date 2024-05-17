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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Серро Портеньо
Флуминенсе - Серро Портеньо: обзор матча 17 мая 2024
Флуминенсе
17.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Серро Портеньо
14'
Марсело
74'
Гансо
19'
В. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Серро Портеньо
90'
+3
Желтая карточка
Р. Пирис
90'
Желтая карточка
Р. Де Хесус
Замена
F.
️️️️
Гансо
81'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Гуга
81'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
79'
Желтая карточка
Мартинелли
75'
75'
Замена
F. Carrizo
️️️️
Х. Итурбе
75'
Замена
Р. Де Хесус
️️️️
C. Dominguez
ГОЛ! 2:1!
Гансо
Пас отдал
Гуга
74'
70'
Вторая желтая
C. Baez
65'
Замена
Х. Морель
️️️️
R. Carrascal
65'
Замена
T. G. Portillo Avalos
️️️️
Д. Чурин
34'
Желтая карточка
C. Baez
19'
ГОЛ! 1:1!
В. Виера
Пас отдал
Р. Пирис
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Пас отдал
А. Карлос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Серро Портеньо
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
C. Baez
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
15
R. Carrascal
ЦП
14
Вайлдер Виера
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
1
Jean
ЦФ
9
Диего Чурин
(К)
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Серро Портеньо
35
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
8
F. Carrizo
ЦП
16
E. Gimenez
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
27
L. Riveros
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Фабио
12
Марсело
3
Карлос
23
Гуга
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
20
Кено
3-3-1-4
33
15
Бенитес
15
Арсамендия
15
14
Виера
26
Пирис
11
Итурбе
4
10
9
Чурин
1
10
Гансо
36
36
10
Гансо
23
Гуга
7
Аугусто
7
Аугусто
23
Гуга
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
10
35
Де Хесус
35
Де Хесус
10
11
Итурбе
8
8
11
Итурбе
15
5
Морель
5
Морель
15
Остались в запасе
Флуминенсе
Серро Портеньо
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
16
E. Gimenez
ЦП
27
L. Riveros
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
16
E. Gimenez
ЦП
27
L. Riveros
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Виктор Бернай
Статистика матча Флуминенсе - Серро Портеньо
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
15
Офсайды
2
2
Количество передач
613
219
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.77
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Маракана
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