Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Флуминенсе - Ланус
Флуминенсе - Ланус: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Флуминенсе
24.09.2025, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 0 : 1
Не начался
Ланус
Матч
Личные встречи
Статистика матча Флуминенсе - Ланус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Флуминенсе
Ланус
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
28 августа, 23:00
2
«Локомотив» назвал бразильским клубам цену на Фассона
21 августа, 01:00
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
15 августа, 20:04
«Зенит» может получить новое предложение по Нино
7 августа, 10:44
2
Агент Нино сказал, хочет ли игрок перейти из «Зенита» в «Флуминенсе»
1 августа, 09:28
3
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
14 февраля, 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
14 февраля, 18:18
1
«Динамо» близко к подписанию Касереса
11 февраля, 12:56
Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу
7 февраля, 10:02
«Динамо» сделало новое предложение по защитнику сборной Парагвая
2 февраля, 21:12
1
Больше новостей
Копа Судамерикана
Все
Текущие
Будущие
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Последние матчи
Все
Флуминенсе
Ланус
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 1
20.09.2025
Флуминенсе
Аргентина. Примера, 9 тур
Ланус
2 : 1
20.09.2025
Платенсе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Ланус
1 : 0
17.09.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 1
14.09.2025
Коринтианс
Аргентина. Примера, 8 тур
Ланус
1 : 0
13.09.2025
Индепендьенте Ривадавия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 1
20.09.2025
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Ланус
1 : 0
17.09.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 1
14.09.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 0
31.08.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Брагантино
4 : 2
23.08.2025
Флуминенсе
Аргентина. Примера, 9 тур
Ланус
2 : 1
20.09.2025
Платенсе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Ланус
1 : 0
17.09.2025
Флуминенсе
Аргентина. Примера, 8 тур
Ланус
1 : 0
13.09.2025
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 7 тур
Велес Сарсфилд
3 : 0
31.08.2025
Ланус
Аргентина. Примера, 6 тур
Ланус
1 : 1
26.08.2025
Ривер Плейт
