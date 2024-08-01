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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Флориана
Витория Гимараеш - Флориана: обзор матча 01 августа 2024
Витория Гимараеш
01.08.2024, четверг, 22:15
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Флориана
11'
J. Fernandes
37'
Р. Мангаш
43'
Р. Мангаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Флориана
80'
Замена
A. Obonogwu
️️️️
Д. Грек
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Ж. Мендеш
75'
Замена
М. Силва
️️️️
Т. Хандель
74'
72'
Замена
К. Нвоко
️️️️
К. Рид
63'
Замена
M. Veselji
️️️️
T. Santos
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Рамирес
63'
Замена
Саму
️️️️
Н. Сантуш
63'
ГОЛ! 3:0!
Р. Мангаш
43'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мангаш
Пас отдал
Б. Гаспар
37'
ГОЛ! 1:0!
J. Fernandes
Пас отдал
Т. Силва
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
37
Кайо Сезар
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Флориана
17
Owen Spiteri
ЦЗ
4
Oualed El Hasni
ЦЗ
70
Fernandinho
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
7
Thiaguinho Santos
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
9
Кемар Рид
АП
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
55
Alexandros Kouros
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
79
Бика
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Флориана
37
Reece Cutajar
ВР
99
Nemanja Andrijanić
ВР
14
Eman Micallef
ЦЗ
23
Christopher Junior Buttigieg
ЦЗ
79
Guy Serge Yameogo
ЦЗ
70
Matteja Veselji
ЦП
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
90
Anthony Obonogwu
ЦФ
3-3-1-1-2
14
Варела
76
Гаспар
44
21
Боревкович
13
Мендеш
20
Хандель
7
Мангаш
70
Силва
10
Сантуш
19
Рамирес
37
Сезар
3-1-3-1-3
17
4
70
8
Гарсия
7
8
Грек
12
Велла
9
Рид
55
77
22
Мафумби
20
Хандель
16
Силва
16
Силва
20
Хандель
10
Сантуш
20
Саму
20
Саму
10
Сантуш
19
Рамирес
7
Оливейра
7
Оливейра
19
Рамирес
13
Мендеш
18
Арканджо
18
Арканджо
13
Мендеш
7
70
70
7
9
Рид
22
Нвоко
22
Нвоко
9
Рид
8
Грек
90
90
8
Грек
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Флориана
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
37
Reece Cutajar
ВР
99
Nemanja Andrijanić
ВР
14
Eman Micallef
ЦЗ
23
Christopher Junior Buttigieg
ЦЗ
79
Guy Serge Yameogo
ЦЗ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
79
Бика
ЦФ
Остались в запасе
37
Reece Cutajar
ВР
99
Nemanja Andrijanić
ВР
14
Eman Micallef
ЦЗ
23
Christopher Junior Buttigieg
ЦЗ
79
Guy Serge Yameogo
ЦЗ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Флориана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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