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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флориана - Витория Гимараеш
Флориана - Витория Гимараеш: обзор матча 25 июля 2024
Флориана
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Витория Гимараеш
78'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флориана - Витория Гимараеш
90'
+1
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
78'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Х. Рамирес
63'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Н. Оливейра
63'
Замена
Саму
️️️️
Н. Сантуш
57'
Желтая карточка
Ж. Силва
38'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флориана
8
Матиас Гарсия
ОП
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
9
Кемар Рид
АП
55
Alexandros Kouros
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Флориана
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
79
Бика
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
1-2-1-3
8
Гарсия
8
Грек
12
Велла
9
Рид
22
Мафумби
77
55
3-3-1-2-1
14
Варела
20
Кошта
21
Боревкович
44
7
Мангаш
20
Хандель
13
Мендеш
70
Силва
10
Сантуш
20
Силва
7
Оливейра
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
10
Сантуш
20
Саму
20
Саму
10
Сантуш
7
Оливейра
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Оливейра
Остались в запасе
Флориана
Витория Гимараеш
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
79
Бика
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
79
Бика
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Флориана - Витория Гимараеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Информация о матче
Главный судья:
Ben McMaster, Northern Ireland
Стадион:
Independence Ground, Floriana
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