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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Флитвуд
Сток Сити - Флитвуд: обзор матча 17 сентября 2024
Сток Сити
17.09.2024, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 1
Завершен
Флитвуд
54'
М. Роуз
90+1'
Р. Беннет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Флитвуд
Пенальти не реализован!
Р. Брум
Пенальти не реализован!
В. Бюргер
ГОЛ!
E. Bonds
2:1
ГОЛ!
S. Sidibe
2:0
Пенальти не реализован!
А. Одубеко
ГОЛ!
E. Tezgel
1:0
Пенальти не реализован!
R. Graydon
Пенальти не реализован!
Т. Кэннон
Пенальти не реализован!
Ф. Паттерсон
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Беннет
Пас отдал
Ф. Паттерсон
Желтая карточка
В. Йоханссон
89'
Замена
D. Lipsiuc
️️️️
Л. Кумас
89'
72'
Замена
T. Lonergan
️️️️
Д. Мэйор
71'
Замена
А. Одубеко
️️️️
М. Хелм
70'
Замена
Р. Беннет
️️️️
K. Hughes
Замена
Т. Кэннон
️️️️
Д. Ба
63'
Замена
E. Tezgel
️️️️
М. Манхоф
63'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Э. Моран
62'
59'
Замена
R. Graydon
️️️️
R. Coughlan
59'
Замена
Р. Брум
️️️️
К. Джонстон
57'
Желтая карточка
Д. Болтон
ГОЛ! 1:0!
М. Роуз
Пас отдал
S. Sidibe
54'
Замена
Э. Жуниор Бока
️️️️
Э. Стивенс
46'
Желтая карточка
М. Манхоф
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
Д. Мэйор
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Э. Филлипс
41'
Желтая карточка
Д. Ба
33'
28'
Желтая карточка
М. Хелм
Желтая карточка
Д. Томпсон
18'
7'
Замена
K. Hughes
️️️️
H. Holgate
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
67
Льюис Кумас
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
15
Джордан Томпсон
(К)
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Флитвуд
4
Джеймс Болтон
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
43
Freddie Anderson
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
12
Tatsuki Seko
ЦП
14
D. Lipsiuc
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
32
Kayden Hughes
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
33
Pele Smith
ЦП
14
Райан Брум
ПП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
3-2-3-2
1
Йоханссон
41
4
Филлипс
5
Роуз
42
Манхоф
3
Стивенс
10
Ба
15
Томпсон
31
67
Кумас
23
Моран
2-5-1-3
2
Джонстон
4
Болтон
44
24
Виртю
10
Мэйор
10
Хелм
16
44
Паттерсон
18
19
1
3
Стивенс
17
Бока
17
Бока
3
Стивенс
4
Филлипс
16
Уилмот
16
Уилмот
4
Филлипс
23
Моран
18
Бюргер
18
Бюргер
23
Моран
67
Кумас
14
14
67
Кумас
42
Манхоф
19
19
42
Манхоф
10
Ба
9
Кэннон
9
Кэннон
10
Ба
18
32
32
18
6
Беннет
6
Беннет
19
19
19
19
2
Джонстон
14
Брум
14
Брум
2
Джонстон
10
Хелм
11
Одубеко
11
Одубеко
10
Хелм
10
Мэйор
18
18
10
Мэйор
Остались в запасе
Сток Сити
Флитвуд
1
Джек Бонхэм
ВР
43
Freddie Anderson
ЦЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
23
Давид Харрингтон
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
33
Pele Smith
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
43
Freddie Anderson
ЦЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
Остались в запасе
23
Давид Харрингтон
ВР
5
Finley Potter
ЦЗ
33
Pele Smith
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Сток Сити - Флитвуд
4
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
572
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
- : -
05.12.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
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